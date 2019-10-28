شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة النواب البحرينى: معرض البحرين الدولى للدفاع يدعم التنمية والاقتصاد والأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئيسة مجلس النواب البحرينى فوزية بنت عبدالله زينل، اليوم الاثنين، أن معرض ومؤتمر البحرين الدولى للدفاع (بايدك 2019)، المقام تحت الرعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يؤكد دعم المملكة لكافة مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد والأمن والاستقرار، وأن "بايدك" يعد منصة حيوية فى تطوير القدرات العسكرية، ومجالا رحبا لتنسيق التعاون للجهود السياسية والدبلوماسية.

وأشارت رئيسة مجلس النواب البحرينى، إلى أن استضافة المملكة للمعرض والمؤتمر للمرة الثانية على التوالى بعد النجاح الكبير الذى حققه فى نسخته الأولى، يؤكد تميز المملكة فى استضافة الفعاليات الدولية الرفيعة، وتوفير كافة التسهيلات الداعمة لنجاحها.

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وقالت، إن مثل هذه الفعاليات من شأنها تعزيز عوامل أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتؤكد مكانة مملكة البحرين وموقعها الاستراتيجى، وجهودها فى مجال التكنولوجيا العسكرية وما تشهده من تطور وتقدم فى منظومتها الشاملة، ومساهمات مملكة البحرين البارزة مع المجتمع الدولى لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم جهود السلام الدولى.