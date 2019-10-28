شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: لقاء مع وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، اليوم، الاثنين، إنه سيلتقي مع وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا في جنيف مساء، غد، قبل أول اجتماع للجنة الدستورية السورية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف والروسي سيرجي لافروف في المدينة السويسرية قبل اجتماع اللجنة السورية التي تضم 150 عضوا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال بيدرسن في مؤتمر صحفي "نعتقد أن القتال الدائر دليل آخر على أهمية الشروع في عملية سياسية جادة يمكن أن تساعد في حل المشكلات في ربوع سوريا، بما في ذلك شمال شرق البلاد وأيضا إدلب".