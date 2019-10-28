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مباحثات كويتية عراقية لكشف مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الكويتى، خالد الجارالله - خال لقائه اليوم الاثنين، وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية، والعلاقات متعددة الأطراف، حازم اليوسفى، والوفد المرافق له الذى يزور الكويت حاليا، الجهود المبذولة فى إطار الكشف عن مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين.

كما جرى - خلال اللقاء - بحث إعادة الممتلكات والأرشيف الكويتي من العراق، خاصة في ظل تسلم الكويت أمس الأحد، دفعة جديدة منه، شملت نحو مائتي ألف كتاب من الممتلكات التى تم الاستيلاء عليها من مكتبة الكويت الوطنية ، خلال الغزو العراقي.


وعلى صعيد آخر، بحث المسؤول الكويتى مع السفير البريطانى لدى الكويت مايكل دافنبورت، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

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