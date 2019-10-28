شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الدولى لسوريا: انطلاق عمل اللجنة الدستورية نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جير بيدسرون، المبعوث الدولى إلى سوريا، عن اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية والبالغ عددهم 150 شخصا، فى 31 أكتوبر الجارى.

وقال المبعوث الدولى إلى سوريا، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، إن هناك اتفاقًا بين الحكومة السورية والمعارضة بشأن الإصلاحات الدستورية، مشددا على استحالة تحديد الفترة الزمنية لإنهاء عمل اللجنة الدستورية.

وأشار البمعوث الأممى، إلى أن دستور 2012 إضافة إلى دساتير أخرى ستكون مرجعاً للجنة صياغة الدستور.