الجيش يعلن حظراً للتجول في بغداد لست ساعات بدءا من منتصف ليل الاثنين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت قيادة عمليات بغداد الاثنين فرض حظر للتجول في بغداد بدءا من منتصف ليل الاثنين (21,00 ت غ) وحتى الساعة السادسة صباحاً (03,00 ت غ) في العاصمة، حيث يتظاهر الآلاف مطالبين بـ"إسقاط النظام".

وقالت القيادة العسكرية في بيانها إن حظر التجول يشمل "الأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها"، مشيرة إلى أنه سيستمر "حتى إشعار آخر".