شكرا لقرائتكم خبر عن «المنصة» تجذب 20 فناناً إلى القصباء والمجاز وقلب الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع بداية الموسم السياحي الشتوي، تنظم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» فعاليات «المنصة» الأولى من نوعها في الإمارة، حيث تجمع زوار وجهاتها السياحية حول باقة من العروض الموسيقيّة والغنائيّة والمسرحيّة الكوميديّة، في القصباء، وواجهة المجاز المائية، ومشروع قلب الشارقة، كل خميس وجمعة، بين الخميس المقبل، و15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتستضيف «المنصة» 20 موسيقياً وفناناً كوميدياً من المواطنين والمقيمين للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم، ومنهم الإعلامي والممثل الكوميدي الإماراتي عبد الله القصاب الذي اشتهر ببرامجه العائلية الساخرة، والفنان الإماراتي عبد الله علي Abz والممثل الكوميدي المصري اليوناني الأصل محمد علي موموس الذي اشتهر بعروضه الفكاهية المستوحاة من الحياة اليومية، إلى جانب الفنان يوسف الكوت الذي ترك الهندسة، ليدخل عالم التمثيل الكوميدي.

أما الحفلات الموسيقية فيقدمها كل من مغني «الراب» البرازيلي الأردني الشاب أمين جمعة الذي اشتهر بعرضه المسرحي «ريزون» وأصدر أول أغنية له بعنوان «في الماضي» عام 2018، والفنان أحمد النجومي الذي تميّز بمزج موسيقى «البوب» ​​مع موسيقى «الراب»، ليقدم للجمهور عرضاً فريداً يجمع بين الموسيقى الغربية والعربية، والمغنية وكاتبة الأغاني اللبنانية الفلبينية كريس إسحاق، التي تقدم مجموعة من أعمال فنّ حقبة السبعينات بقالب عصري، والمغني ومؤلف الأغاني شابي علي الذي سيأخذ الزوار في رحلة إلى موسيقى «البوب» والأغاني الرومانسية.

وتنظم «شروق» ضمن فعالية «المنصة» أربعة عروض موسيقية مسائية باللغتين العربية والإنجليزية في كل من القصباء وواجهة المجاز المائية ومشروع قلب الشارقة، وذلك كل خميس ابتداء من هذا الأسبوع، في حين تستضيف هذه الوجهات الجمعة عروضاً كوميدية حية «ستاند أب كوميدي» بين 6.30 و10:30 مساءً.

وتقام العروض الكوميدية العربية الجمعة المقبل في القصباء، و15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مشروع قلب الشارقة، في حين تقام العروض الكوميدية باللغة الإنجليزية في واجهة المجاز المائية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وتتاح الفرصة لزوار «قلب الشارقة» في 15 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، لاستعراض مواهبهم الموسيقية والفنية أمام جمهور فعالية «المنصة».

وقال سيف علي أحمد الطنيجي، مدير إدارة الفعاليات في «شروق»: «يأتي إطلاق الهيئة فعالية "المنصة" ضمن أهدافنا لتعزيز مكانة الإمارة كمنصة لاستقطاب النشاطات والفعاليات الفنيّة والترفيهيّة، إضافة إلى رعاية المواهب الشابة في الإمارات والمنطقة في مجال الموسيقي والمسرح الكوميدي، بما يعكس التزام "شروق" بتقديم تجارب فريدة من نوعها للعائلات والأفراد من المقيمين والزوار في الشارقة والإمارات، عبر مختلف وجهات الهيئة السياحية والترفيهية الرائدة على مستوى المنطقة».

وأضاف الطنيجي: «مع الإعلان عن إطلاق فعالية "المنصة"، تستعد"شروق" لتنظيم سلسلة من فعاليات والمهرجانات الفنية والترفيهية خلال موسم الشتاء، وذلك في جميع وجهات الهيئة العائلية والترفيهية والسياحية، بما يسهم باستقطاب المزيد من السياح والزوار للإمارة».