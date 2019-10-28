«الطوارئ والأزمات» تبحث التعاون مع الأمم المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل عبيد راشد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بمكتبه بأبوظبي، كيرسي ماضي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والشراكة في مجال الاستعداد والجاهزية والحد من مخاطر الكوارث والتنسيق بين الطرفين لمزيد من البرامج وتطوير استراتيجيات تسهم في الحد من تداعيات الكوارث والأزمات المختلفة، كما تناول اللقاء الاطلاع على مساهمة دولة الإمارات في تطبيق إطار عام سنداي 2015-2030 كونها من الدول الرائدة في مجال الحد من المخاطر وداعم رئيسي في جهود المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة.

وأشادت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بالدور الملموس الذي تلعبه دولة الإمارات وريادتها ومساهمتها وجهودها الإنسانية في إعادة بناء المدن المتضررة من الكوارث ومكانتها الرائدة كدولة مانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية.