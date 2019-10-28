بوليفيا.. موراليس يحذر من انقلاب وميسا يدعو إلى حشود احتجاجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر الرئيس البوليفي إيفو موراليس مساء الأحد من «انقلاب» يتم «التحضير له» الأسبوع المقبل.

وفي وقت ترفض المعارضة وقسم من الأسرة الدولية نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت فوزه من الدورة الأولى، دعا خصمه كارلوس ميسا إلى حشود احتجاجية في مختلف أرجاء البلاد.

وقال موراليس الذي يمسك بالسلطة منذ 2006 وأعيد انتخابه قبل أسبوع بتقدم يفوق عشر نقاط على خصمه كارلوس ميسا، ما يسمح له بالفوز من الدورة الأولى «أحذر الشعب البوليفي، من أن عدداً من الأطراف الاجتماعية تستعد لتنفيذ انقلاب هذا الأسبوع».

وتابع خلال زيارة إلى فيلا فيلا بوسط البلاد «تبلغنا بالأمر. ماذا يقولون؟ أخرج إيفو موراليس! في حين أننا فزنا بفارق يفوق 10% في الدورة الأولى، إنهم لا يعترفون بأصوات المناطق الريفية»، وتابع «مسؤوليتنا تفرض علينا أن نطلع الشعب حتى يتكفل بالدفاع عن إدارتنا السياسية».

ووعد كارلوس ميسا الذي ترأس البلاد من 2003 إلى 2005، بأن تتكثف التظاهرات التي بدأت مساء يوم الانتخابات، اعتباراً من الاثنين، ووراء حواجز نصبت في مفترقات طرق، واصل آلاف الأشخاص التدفق إلى الشوارع في المدن الرئيسية في البلاد، قاطعين حركة السير وملوحين بعلم بلدهم.

وفي لاباز وسانتا كروز العاصمة الاقتصادية للبلاد ومعقل المعارضة الذي أصبح مركز التظاهرات، غزا البوليفيون المحلات التجارية التي بدأت تتبع توقيتاً للعمل جزئياً مع بدء الإضراب الأربعاء، للتزود بمؤن.

وكتب رئيس منظمة «لجنة برو- سانتا كروز» المحافظة، لويس فرناندو كاماشو في تغريدة على تويتر «نحتاج إلى بعضنا البعض لنكافح من أجل هذه الدورة الثانية (للانتخابات) ولديمقراطيتنا». وتضم هذه المنظمة التي تقود التظاهرات، تجاراً ورجال أعمال ومواطنين عاديين.

وطالبت مجموعة من الأحزاب السياسية من اليمين والوسط والمجتمع المدني تطلق على نفسها اسم «تنسيق الدفاع عن الديمقراطية»، بإلغاء الانتخابات الرئاسية.

وقال زعيم المجموعة والدو ألباراسين خلال مؤتمر صحفي في لاباز أنهم يطالبون «بإلغاء الانتخابات» وبتشكيل محكمة انتخابية عليا جديدة، وهي الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات، تكون «غير منحازة هذه المرة».

وقال الباراسين وهو من أنصار كارلوس ميسا، خصم موراليس في الانتخابات، إن «التزوير الانتخابي الذي نندد به والذي أثبت تقنياً وقانونياً، يجعل من المستحيل عقد جولة ثانية»، ودعا إلى تكثيف التظاهرات في جميع أنحاء البلاد مؤكداً أن «مستقبل الديمقراطية يحسم هذا الأسبوع».

وكان موراليس أكد السبت أنه لن يتم إجراء دورة ثانية رغم التوتر المخيم في البلد ومطالبة المعارضة المدعومة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية وكولومبيا والأرجنتين، رافضاً كذلك إجراء «أيّ مفاوضات سياسيّة» مع المعارضة.

وقال موراليس (60 عامًا) «أريد أن أخبركم أنه لا مفاوضات سياسية، هنا نحن نحترم الدستور ونحترم الحزب الذي فاز في الانتخابات الأخيرة».

وكانت المحكمة الانتخابية العليا، الهيئة المكلفة بالانتخابات الرئاسية، أعلنت رسمياً الجمعة فوز موراليس بـ47,08% من الأصوات مقابل 36,51%، أي بفارق أكبر من عشر نقاط مئوية، يعد شرطاً للفوز من الدورة الأولى.

وبعد نتائج أوّليّة جزئيّة أشارت إلى احتمال تنظيم دورة ثانية بعد التصويت الأحد، نُشرت أرقام جديدة الاثنين تؤكّد عمليًّا فوز رئيس الدولة المنتهية ولايته، ما أثار شبهات بحدوث تزوير لدى قسم من المعارضة والمراقبين الدوليين.

إضافة إلى ذلك، كان العديد من البوليفيين يشعرون بالاستياء من قرار موراليس الترشح لولاية رابعة، وخصوصاً بعدما رفض البوليفيون ذلك في استفتاء في 2016.

ودعا موراليس منظمة الدول الأمريكيّة التي عبّـرت بعثة مراقبيها عن «دهشتها» و«قلقها» من التبدّل في فرز الأصوات، إلى إجراء تدقيق في النتائج، ووافقت المنظمة على هذا الطلب من دون إعلان موعد هذه المهمّة وشروطها، وبين الاثنين والأربعاء، أحرق المتظاهرون خمسة محاكم انتخابية محلية.