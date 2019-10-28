الإمارات تحتفل بـ «مهرجان التسامح» بأكبر سجادة من الزهور الطبيعية في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم دولة الإمارات إنتاج أكبر سجادة زهور طبيعية في العالم، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح والأخوّة الإنسانية للعام 2019، والذي تنظمه وزارة التسامح خلال الفترة من 22 وحتى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتهدف وزارة التسامح من تنظيمها لفعالية «زهور التسامح» بإمارة دبي على تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والتناغم بين مختلف فئات المجتمع الإماراتي، وإرسال رسالة للعالم مفادها أن كافة الجاليات ومختلف الجنسيات تعمل على أرض الدولة في تناغم ومحبة، وفق مبادئ سامية تعمها الأخوّة الإنسانية.

وتخطط الوزارة لأن تكون مساحة سجادة الزهور الطبيعية أكبر من مساحة ملعبين كبيرين لكرة القدم، وأن يشارك فيها أكثر من 5000 متطوع من 150 جنسية من المواطنين والجاليات المقيمة على أرض الدولة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من العروض المسرحية والفنية على مدى الأيام الثلاثة المخصصة لهذه المبادرة، حيث سيحتوي تصميم سجادة الزهور شعارات المهرجان الوطني للتسامح وملامح من أشهر معالم الإمارات.

وقالت عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح إن خطة الوزارة تركز على كسر الرقم القياسي الحالي بالوصول إلى مساحة 210 أمتار طولاً، وعرض 120 متراً لتكون بذلك أكبر سجادة من الزهور الطبيعية على الإطلاق، وذلك بمنطقة الفيستفال سيتي بإمارة دبي، مؤكدة أن الوزارة اختارت تصميماً مميزاً لسجادة الزهور لكي يحمل رسالة الأصالة للتراث الإماراتي بالإضافة إلى المعالم الأهم في الدولة كمسجد الشيخ زايد وبرج خليفة وغيرها من المعالم، إلى جانب شعار المهرجان الوطني للتسامح والأخوّة الإنسانية.

وأكدت أنه سيتم رسم السجادة أولاً على الأرض المخصصة لذلك، ومن ثم يقوم المتطوعون بوضع الزهور حسب ألوانها في الأماكن المحددة لها، تحت إشراف فريق متخصص وفي حضور لجنة من موسوعة جينس للأرقام القياسية، حيث تحرص الوزارة على الدخول بهذه السجادة من الزهور الطبيعية إلى الموسوعة.

وأوضحت أن الفعالية ستستمر ثلاثة أيام وسيتم دعوة العديد المؤسسات والمدارس والجامعات للمشاركة فيها؛ حيث تقدم برامج ترفيهية وفنية وتراثية على مسرح تم تصميمه لهذا الغرض، وفي اليوم الأخير سيتم إهداء الزهور إلى كافة المتطوعين وسيتم إرسال كميات منها إلى طلاب المدارس لتكون بمثابة هدية تذكرهم بالمشاركة في المهرجان الوطني للتسامح، منبهة إلى أن اختيار المكان جاء بناءً على قربه من المطار، ما يسمح للقادمين إلى الإمارات أو المغادرين لها بالاستمتاع بالمنظر العام لسجادة الزهور الطبيعية، وما تحمله من معالم الدولة وشعارات التسامح، ليظل المشهد محفوراً في الذاكرة بأن الإمارات وطن التسامح.