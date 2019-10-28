شكرا لقرائتكم خبر عن «مساندة» تُشيَد مدرستين في عين الفايضة بـ 289.5 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن تنفيذها مشروعين لبناء وتشييد مدرستين جديدتين في عين الفايضة بمدينة العين.

وأوضحت الشركة أن مساحة المدرستين الإجمالية تتجاوز 76.2 ألف متر مربع، وذلك بتكلفة إجمالية تقارب الـ 289.5 مليون درهم، مشيرة إلى أن طاقتهما الاستيعابية تبلغ 4050 طالباً وطالبة في 135 فصلاً دراسياً.

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