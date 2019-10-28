العاهل السعودي يتباحث مع رئيس الاتحاد السويسري









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أنه تم خلال المباحثات، استعراض الفرص المتاحة للتعاون بين المملكة وسويسرا، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان الوزير المرافق، ونائب رئيس البعثة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الدكتور فرحان الفرحان.

كما حضرها من الجانب السويسري، وزير الدولة للشؤون المالية الدولية دانييلا شتوفيل، وسفير سويسرا لدى المملكة الدكتور اندرياس شالر، ومديرة إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية السفيرة مايا تيسافي، والمستشار الدبلوماسي للرئيس تيرانس بيليتر، وعدد من كبار المسؤولين.

