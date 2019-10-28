مظاهرات طلابية بالعراق تساند مطالب المتظاهرين برحيل الحكومة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

دخلت المظاهرات الشعبية في العراق، الاثنين، يومها الرابع على التوالي، في وقت لا يزال المحتجون يرفعون مطالب بالقضاء على الفساد ورحيل الحكومة والرموز السياسية التي تحكم البلاد.

وأعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، عن حظر للتجوال في المحافظة، بدءا من الساعة السادسة من مساء الاثنين وحتى صباح يوم غد الثلاثاء، وذلك حتى إشعار آخر.

وطوقت قوات مكافحة الشغب في العاصمة العراقية بغداد جامعة دجلة وجامعة الفراهيدي، واستخدمت القنابل الصوتية لتفريق الطلبة، وفق ما ذكر عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي.

وانطلقت، الاثنين، مظاهرات طلابية مساندة لمطالب المتظاهرين في كل من محافظات بغداد وبابل والبصرة والناصرية، وفق ما ذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات الشعبية على مدار 3 أيام إلى 77 شخصا وأكثر من 3 آلاف جريح.

شاهد الفيديو.. طلبة العراق يحتلون الشوارع رغم تهديدات الحكومة

مقدم من AFP

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي "العميلة" الروسية ماريا بوتينا تصل إلى موسكو وصلت إلى موسكو السبت الشابة الروسية ماريا بوتينا التي صدر عليها حكم في الولايات المتحدة لمحاولتها اختراق الأوساط السياسية الأميركية. AFP

تجدد التظاهرات في العراق بعد ليلة دامية احتشد مئات المتظاهرين السبت في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة مجدداً بإسقاط الحكومة، حيث استخدمت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، بعد ليلة دامية شهدت إحراق مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة. AFP

أكثر من مليون متظاهر يعززون الضغط على الحكومة في تشيلي تظاهر أكثر من مليون شخص في تشيلي الجمعة في تعبئة تاريخية للاحتجاج على التفاوت الاجتماعي، معززين بذلك الضغط على حكومة الرئيس سيباستيان بينييرا. AFP 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO طلبة العراق يحتلون الشوارع رغم تهديدات الحكومة AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ويأتي هذا التطور عقب ليلة عاصفة شهدتها محافظة كربلاء، على إثر محاولة المتظاهرين اقتحام مبنى المحافظة، قبل أن تتمكن قوات جهاز مكافحة الارهاب من السيطرة مجددا على الوضع وتفريق المتظاهرين.

وظل آلاف المحتجين العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، الأحد، في تحد لحملة أمنية دامية راح ضحيتها العشرات خلال اليومين الماضيين ومداهمة نفذتها قوات الأمن أثناء الليل لتفريقهم.

وأقام شبان حواجز على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة بالمدينة لتفصلهم عن قوات الأمن التي واصلت إلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم.

وبدأت استراتيجية الضغط من الداخل تزداد ضد حكومة عادل عبد المهدي، مع إعلان أربعة نواب استقالتهم من البرلمان تضامنا مع المحتجين الذين يطالبون بـ"إسقاط النظام" في العراق.

ودعت رئاسة مجلس النواب العراقي أعضاء البرلمان إلى عقد جلسة نيابية، الاثنين، لبحث مطالب المتظاهرين.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في العراق إلى "رفض دوامة العنف"، وقالت إنها "تراقب عن كثب الوضع في العراق"

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتيغوس، في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء الإغلاق القسري لوسائل الإعلام والضغط لفرض الرقابة على التقارير المُعَدة عن الاحتجاجات، إذ إن حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الديمقراطي".

وأضاف: "نؤيد الحق الأساسي في حرية التعبير الممنوح دستوريا لجميع المؤسسات الإعلامية وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم في أمان".

وأعربت الخارجية الأمريكية في بيانها عن مواصلة دعمها للحكومة العراقية والشعب العراقي وأمن العراق واستقراره وسيادته.