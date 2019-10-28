جنبلاط يدعو لتشكيل حكومة في لبنان بعيدًا عن الأحزاب

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دعا وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، في تغريدة على «تويتر»، إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعيدا عن التيارات السياسية والأحزاب.
وكتب جنبلاط الداعم للاحتجاجات: «بكل صراحة وبعيدا عن التخوين والتشكيك وربط الامور بنظريات المؤامرة ومنعا من الوصول إلى الفوضى أو الانهيار يجب تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن التيارات السياسية والاحزاب تعطي صدمة ثقة للداخل والخارج تكون اولوية العمل الوضع المالي وكيفية معالجة الدين لانه في كل لحظة تأخير الخسارة أكبر».
بكل صراحة وبعيدا عن التخوين والتشكيك وربط الامور بنظريات المؤامرة ومنعا من الوصول الى الفوضى او الانهيار يجب تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن التيارات السياسية والاحزاب تعطي صدمة ثقة للداخل والخارج تكون اولوية العمل الوضع المالي وكيفية معالجة الدين لانه في كل لحظة تأخير الخسارة اكبر pic.twitter.com/wKVpeFRvk3
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 27, 2019
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من Sky News Arabia
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.