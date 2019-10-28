ووفقا لبيان الشرطة فإن الجندي، أليعازر أشكنازي، كان قد غادر منزله في كفار سابا شمالي تل أبيب، صباح الأحد، باتجاه قاعدته العسكرية في الجولان السوري المحتل، لكنه لم يصل إلى هناك.
أخبار ذات صلة
واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967 وضمته إليها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا.
وخالفت الولايات المتحدة القوى العالمية الأخرى في مارس الماضي عندما وقع ترامب مرسوما يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.
كانت هذه تفاصيل خبر جندي إسرائيلي "مفقود".. والشرطة تطلب المساعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.