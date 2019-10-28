إيران: مقتل البغدادي لا يعني نهاية «داعش»

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بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مقتل أبو بكر البغدادى زعيم داعش، أعلنت طهران، اليوم الاثنين، أن قضاء الولايات المتحدة على زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي لا يعني نهاية الخطر الذي يمثله التنظيم، مؤكدة أن هزيمة «داعش» تحققت بفضل دعم إيران للعراق وسوريا.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريحات للتلفزيون الحكومي: «لا نعتبر قتل البغدادي نهاية لإرهاب داعش».

وأضاف: «تفكير داعش لا يزال حيا، وقد يتم إعادة تنظيم بقاياهم من قبل الأميركيين أنفسهم لاستخدامهم بعمليات مدمرة في المنطقة». وتابع «موسوي»، قائلا: «من هزم داعش هم شباب المقاومة في سوريا والعراق، والتي وقفت خلفهم الحكومة السورية والعراقية، من هزم داعش هو الدعم اللوجيستي الذي قدمته إيران إلى هذين الشعبين».

شاهد الفيديو.. مقتل البغدادي.. ردود الفعل

مقدم من sky News Arabia