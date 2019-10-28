- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مقتل أبو بكر البغدادى زعيم داعش، أعلنت طهران، اليوم الاثنين، أن قضاء الولايات المتحدة على زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي لا يعني نهاية الخطر الذي يمثله التنظيم، مؤكدة أن هزيمة «داعش» تحققت بفضل دعم إيران للعراق وسوريا.
وقال متحدث الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريحات للتلفزيون الحكومي: «لا نعتبر قتل البغدادي نهاية لإرهاب داعش».
وأضاف: «تفكير داعش لا يزال حيا، وقد يتم إعادة تنظيم بقاياهم من قبل الأميركيين أنفسهم لاستخدامهم بعمليات مدمرة في المنطقة». وتابع «موسوي»، قائلا: «من هزم داعش هم شباب المقاومة في سوريا والعراق، والتي وقفت خلفهم الحكومة السورية والعراقية، من هزم داعش هو الدعم اللوجيستي الذي قدمته إيران إلى هذين الشعبين».
شاهد الفيديو.. مقتل البغدادي.. ردود الفعل
مقدم من sky News Arabia
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
عبدالله بن أحمد آل خليفة: المعرض لا يستهدف أي دولة
قال المتحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إن المعرض لا يستهدف أي دولة، بل يسلط الضوء على التكنولوجيا العسكرية ومكافحة الإرهاب وكل ما يهدد الملاحة البحرية والجوية.سكاي نيوز عربية
-
مصر.. ارتفاع النمو إلى 5.6%
كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن الحكومة تستكمل حاليا الهيكل التنظيمي والإداري لصندوق مصر السيادي على أن يتم إطلاق الصندوق بشكل رسمي نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.سكاي نيوز عربية
-
تعرف على الفرقة التي استهدفت البغدادي؟
يعتقد أن عناصر من فرقة العمليات الأولى الأميركية "دلتا فورس" هي التي قامت قتلت زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي. وتعتبر نخبة القوات الأميركية الخاصة.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
مقتل البغدادي.. ردود الفعل
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: مقتل البغدادي لا يعني نهاية «داعش» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.