شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم التيار الصدرى يدعو رئيس الحكومة العراقية للإعلان عن انتخابات مبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مقتدى الصدر "زعيم التيار الصدرى"، رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدى للحضور إلى البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة.

جاء ذلك بحسب ما أفادت به شبكة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل قبل قليل، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

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وذكرت مفوضية حقوق الإنسان اليوم الاثنين، بارتفاع عدد ضحايا التظاهرات فى العراق إلى 5 قتلى.

وقال مسئولون عراقيون اليوم الاثنين، إن شخصين قتلوا وأصيب 100 آخرون فى مصادمات مع قوات الأمن بالعراق، يأتى هذا فى الوقت الذى تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد وتسع محافظات أخرى احتجاجات على سياسة الحكومة الحالية تخللها أعمال عنف أدت إلى حرق عدد من المبانى التابعة للأحزاب السياسية فى العراق، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين وعناصر قوى الأمن.