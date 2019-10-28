شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات عسكرية جديدة بالجيش السورى تتحرك من الحسكة لمواجهة العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا)، أن تعزيزات عسكرية جديدة للجيش العربى السورى، تتحرك من الحسكة لاستكمال مهامهم الوطنية فى مواجهة القوات التركية.
وأضافت الوكالة، أن جيش الاحتلال التركى، ومرتزقته احتلت قرية مضبعة بريف رأس العين الشرقى.
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