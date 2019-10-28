تعزيزات عسكرية جديدة بالجيش السورى تتحرك من الحسكة لمواجهة العدوان التركى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت تعزيزات جديدة من قوات الجيش السورى، اليوم الاثنين، من الحسكة لمواجهة العدوان التركى. وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا)، أن تعزيزات عسكرية جديدة للجيش العربى السورى، تتحرك من الحسكة لاستكمال مهامهم الوطنية فى مواجهة القوات التركية. Advertisements وأضافت الوكالة، أن جيش الاحتلال التركى، ومرتزقته احتلت قرية مضبعة بريف رأس العين الشرقى.

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