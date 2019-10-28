شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 شخصا فى هجوم مسلح شمال بوركينافاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر أمنية فى بوركينافاسو ، مقتل ستة عشر شخصا على الأقل ، فى هجوم مسلح نفذه مجهولون فى مدينة "بوبيه- مينجاو" بمقاطعة "سوم" شمالى البلاد.

ونقل راديو "فرنسا الدولى" عن المصادر، التى لم يكشف عن هويتها، قولها اليوم الإثنين، إن مسلحين داهموا البلدة الواقعة على بعد 25 كيلومترا من مدينة "جيبو"، مما دفع السكان للفرار إلى هذه المدينة.

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وكانت بوركينا فاسو، قد بقيت حتى عام 2015 فى منأى عن أعمال العنف التى شهدتها مالى و النيجر الجارتان الشماليتان، غير أن مسلحين بدأوا بالتغلغل داخل المناطق الشمالية والشرقية .