شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة "يونيسف" تزور جنوب كردفان بالسودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" هنريتا فور، ولاية جنوب كردفان جنوب السودان، وتفقدت مستشفى مدينة "كادوقلى" للأطفال، والتقت مع أمهات وأطفال، يتلقون العلاج ضمن برنامج التغذية العلاجية الذى تدعمه "يونيسف".
وقالت "يونيسيف" فى السودان، فى بيان، إن معدلات سوء التغذية فى السودان تعتبر من بين الأعلى فى العالم، لافتة إلى أن الأطفال فى السودان معرضون للوفاة، إذا لم يتلقوا الرعاية الصحية الضرورية.
وقامت منظمة "يونيسف" بوضع منهج متكامل لمعالجة سوء التغذية، الذى يتسبب فيه عدم توفر مياه الشرب الآمنة وعدم انتظام الرضاعة الطبيعية والأمن الغذائى والزواج المبكر.
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