شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وإصابة 100 آخرين فى مصادمات مع قوات الأمن فى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون عراقيون اليوم الاثنين، إن شخصين قتلوا وأصيب 100 آخرون فى مصادمات مع قوات الأمن بالعراق، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل قبل قليل.
يأتى هذا فى الوقت الذى تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد وتسع محافظات أخرى احتجاجات على سياسة الحكومة الحالية تخللها أعمال عنف أدت إلى حرق عدد من المبانى التابعة للأحزاب السياسية فى العراق، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين وعناصر قوى الأمن.
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