شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقى يصوت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوّت مجلس النواب العراقى، اليوم الاثنين، على قرار إلغاء مخصصات وامتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وكبار المسؤولين.

وقال مصدر نيابى فى تصريح لقناة "السومرية نيوز"، إن "المجلس صوت، على قرار إلغاء المخصصات المالية والإمتيازات من المسؤولين والرئاسات وأعضاء مجلس النواب والهيئات المستقلة والقضائية والدرجات الخاصة والمحافظين"، مضيفا أن تنفيذ قرار الإلغاء سيكون ابتداء من اليوم.



وأتى تصويت النواب خلال جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات، حضرها 222 نائباً للوقوف على مطالب المتظاهرين وإمكانية تنفيذيها.