شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يدمر مخبأين للجماعات الإرهابية شمال شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، عن كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بولاية باتنة شمال شرق.
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش أمس إثر عملية بحث وتمشيط بولاية باتنة مخبأين للجماعات الإرهابية، فيما تم ضبط 6 كيلوجرامات من مادة TNT و18 مفجرا بولاية بومرداس شمال".
وأشار البيان، إلى أن قوات حرس السواحل وعناصر الدرك الوطنى تابع للجيش أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ77 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من مستغانم ووهران شمال غرب والشلف والجزائر العاصمة شمال.
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