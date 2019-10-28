شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة بلجيكا بالقاهرة: الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة يرغبان فى دعم السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت السفيرة سيبيل دو كارتييه، سفير دولة بلجيكا لدى القاهرة، على زيارة السودان لأول مرة، حيث التقت بمسئولين من السودان وعدد من موظفى الأمم المتحدة لبحث التحديات المقبلة وتقييم حالة البلد.

وقالت السفيرة البلجيكية فى تصريحات صحفية، نشرها موقع أخبار السودان، إن هناك رغبة واسعة من بلادها لدعم السودان من خلال الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، وكذلك أيضا من خلال منح قرض ثنائى لتحسين وصول الشعب السودانى إلى المياه الصالحة للشرب.

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وأكدت السفيرة سيبيل دو كارتييه، سفير دولة بلجيكا لدى القاهرة، أن بلجيكا والاتحاد الأوروبي ملتزمون بمساعدة السودان على النجاح فى انتقاله نحو بلد بقيادة المدنيين.