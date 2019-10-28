شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا ترحب بمقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رحب رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريمسينغه، اليوم الاثنين، بالعملية العسكرية الأمريكية بسوريا التى أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وقال ويكريمسينغه، فى تغريدة على موقع "تويتر"، إن داعش "سبب خوفًا وإرهابًا حول العالم وأن تلك العملية الأمنية تجعل العالم مكانًا أكثر أمنًا"، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية.

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يشار إلى أن، سريلانكا تعرضت لهجمات على كنائس وفنادق خلال احتفالات عيد الفصح فى أبريل الماضى أعلنت جماعات موالية لـ"داعش" مسؤوليتها عنها، وأسفرت عن مقتل 269 شخصًا وإصابة 500 آخرين، كما ظهر البغدادى فى مقطع مصور لاحقًا للإشادة بتلك الهجمات.