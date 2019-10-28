شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تصل إلى دارفور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، اليوم الاثنين، إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان على رأس وفد أممى رفيع.
وضم الوفد المرافق للمسئولة الأممية، رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة فى دارفور (يوناميد) جيرمايا ماما بولو، ومسئولين دوليين، وبصحبتهم وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ، ممثلة لمجلس الوزراء السودانى.
وكان فى استقبال الوفد بمطار الفاشر، والى ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك خوجلى وعدد من المسئولين، وعقد الوالى اجتماعا موسعا مع الوفد الدولي؛ لبحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالجوانب الإنسانية.
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