شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الحكومة الكويتية: الحكومة مستمرة فى أعمالها ولا صحة لاستقالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الاثنين، صحة ما يتداول عن استقالة الحكومة.

وقال المزرم - فى بيان صحفى "إن الحكومة الكويتية مستمرة فى أعمالها، مشيرا إلى أن ما يتردد عن استقالتها ليس له أى أساس من الصحة".

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وكان عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي قد تقدموا بثلاثة طلبات لاستجواب ثلاثة من وزراء حكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل.



وتقرر مناقشة طلبات الاستجواب الثلاثة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعى الـ15 للمجلس، والذي سيفتتحه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدا الثلاثاء.