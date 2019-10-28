شهود عيان يكشفون للأناضول تفاصيل عملية قتل "البغدادي"

إدلب/ براق قراجة أوغلو – أشرف موسى/الخليج 365

كشف شهود عيان لوكالة الخليج 365، عن تفاصيل عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، السبت، إثر عملية نفذتها قوات أمريكية خاصة في قرية باريشا بريف إدلب السورية.

وفي حديثه للأناضول، قال خالد نجار، إن الطائرات المروحية جاءت إلى مكان العملية حوالي الساعة 11 ليلاً بحسب التوقيت المحلي، لتواجه بداية نيراناً من الأرض.

وأضاف أن إحدى المروحيات قامت لاحقاً باستهداف مكان العملية، ثم قامت أخرى بإنزال جوي لمجموعة عناصر، فيما كانت مروحيات أخرى تحلّق فوق العناصر .

وأشار شاهد العيان إلى أن القوات التي نزلت من المروحية التقت أحد الأشخاص الذين كانوا بالقرب من المنزل المستهدف، وطلبوا منه الابتعاد من المكان.

وتابع: "أُطلقت نيران من الأرض تجاه المروحيات. وبعد نصف ساعة ازدادت التحركات في المنطقة. في الوقت الذي كان يتواصل فيه إطلاق النيران من الأرض، كانت المروحيات ترد على مصادر النيران الأرضية. واستمر هذا الأمر لغاية الساعة 3 والنصف فجراً."

وأوضح "نجار" أن مركبة مارة من الطريق القريب من المنطقة، كانت من بين الأهداف المستهدفة أيضاً.

وأفاد بوجود جثث نساء وأطفال أمام المنزل المستهدف خلال العملية، فيما نُقل بعض الجرحى المدنيين عبر سيارات الإسعاف.

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بدوره، قال شاهد عيان آخر يُدعى أحمد محمد، إنهم سمعوا أصوات مروحيات بالقرب من قرية باريشا، حوالي الساعة 11 ليلاً، بحسب التوقيت المحلي.

وأضاف أن المرحلة الأولى من العملية، استمرت ما بين ساعتين وساعتين ونصف، لتنقطع بعدها أصوات المروحيات.

وتابع: "لاحقاً جاءت مروحيات الاستطلاع، وبعدها بـ 5 دقائق بدأنا نسمع أصوات انفجارات عنيفة. سمعنا صوت انفجارين، ومن بعدهما انفجارين آخرين. وتمت الإشارة من الأرض عبر إضاءة لاستهداف المكان المحدد."

ووصف "محمد" الانفجارات بـ "العنيفة جداً"، مضيفاً: "لقد تحطم زجاج نوافذ المنازل التي تبعد عن المكان المستهدف مسافة 2 كيلو متر، وانخلعت أبوابها."

واختتم شاهد العيان قائلاً: "عندما جئنا إلى المنطقة، كانت المنازل قد سُويّت بالأرض، فيما كانت الجثث وأشلاؤها ملقاة على الأرض."

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، فجر الأحد، شمال غربي سوريا، وبالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، إن "البغدادي قُتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود، وإنه كان يبكي ويصرخ".

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