ترحيب عربي بمقتل البغدادي ودعوات للتصدي للإرهاب

ليث الجنيدي/ الخليج 365

رحبت دول عربية، الإثنين، بإعلان الولايات المتحدة مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغداد، في إدلب السورية.

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل البغدادي (48 عاما) في غارة شنتها قوات أمريكية خاصة فجر السبت، في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا.

وغداة الإعلان الأمريكي، اعتبرت الخارجية المصرية، في بيان الإثنين، أن "القضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي، يمثل خطوة هامة في إطار السعي للقضاء على الإرهاب".

وقالت إن "هذا التطور يتعين معه مواصلة تضافر الجهود الدولية وتوحيد العمل للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله (...) إذ تنبع كافة التنظيمات الإرهابية التكفيرية (...) من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرف".

من جانبها، ثمنت الخارجية السعودية، في بيان، "جهود الإدارة الأمريكية في ملاحقة أعضاء تنظيم داعش الإرهابي الخطير، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم، وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة".

وجددت السعودية التأكيد على "استمرارها في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير"، حسب البيان ذاته.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "قتل زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي، أبو بكر البغدادي، خطوة مهمة في الحرب على العصابات الإرهابية والظلامية، الذي يمثل مسخا خارج إنسانيتنا وعدوا مشتركا لا علاقة له بحضارة أو دين".

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وأضاف الصفدي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الإثنين: "سيبقى الأردن في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب، بالتعاون مع التحالف الدولي وشركائنا دفاعا عن أمننا وقيمنا".

بدوره، أكد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة عبر "تويتر"، الأحد، أن "مقتل المجرم أبو بكر البغدادي يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الإرهابي".

ومضى قائلا: "نحيي الأشقاء والحلفاء على جهدهم ونجاحهم في العثور عليه والتخلص منه".

والأحد، قال ترامب إن بلاده نفذت عملية مقتل البغدادي بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

وأوضح أن "البغدادي قُتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود، وإنه كان يبكي ويصرخ".

ومنذ تأسيس التحالف الدولي لمحاربة "داعش" عام 2014، نُشرت أنباء غير مؤكدة، على فترات متباعدة، عن مقتل البغدادي.

وتقود الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا يحارب مسلحي "داعش" في العراق وسوريا، منذ أن سيطر التنظيم على مناطق واسعة في الجارتين، صيف 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.