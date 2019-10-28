118 شهيدا من "الوطني السوري" منذ انطلاق "نبع السلام"

تل أبيض/ الخليج 365

ارتفع إلى 118 عدد شهداء الجيش الوطني السوري منذ انطلاق عملية "نبع السلام" في التاسع من الشهر الجاري، فيما جرح 417 مقاتلا خلال الفترة ذاتها.

ويواصل الجيش الوطني عمليات التمشيط، وسد نقاط الجبهات مع منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية التي تشن هجمات متكررة على اطراف المناطق المحررة خلال عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا ضد الإرهابيين شمالي سوريا.

كما يقوم عناصر المنظمة الإرهابية بعمليات انتحارية وتفجيرات في داخل الأحياء السكنية المحررة في محاولة لزعزعة الاستقرار فيها.

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وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل الخليج 365 من قادة الوحدات العسكرية في الجيش الوطني فإن 118 مقاتلا من الجيش الوطني استشهدوا وجرح 417 منذ انطلاق العملية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في 13 من الشهر الجاري، إن "الجيش الوطني السوري حقق من خلال قتال بطولي نجاحا كبيرا في تطهير الأحياء السكنية من المنظمة الإرهابية".

وفي 9 أكتوبر الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.