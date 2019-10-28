العثور على نفق جديد لإرهابيين في "رأس العين" شمالي سوريا

أنقرة /آينور أكيز/ الخليج 365

عثرت قوات الكوماندوز التركية على نفق جديد لإرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في مدينة رأس العين السورية خلال أعمال التمشيط فيها.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الإثنين، أن قوات الكوماندوز التركية عثرت على نفق جديد لإرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في مدينة رأس العين خلال أعمال التمشيط فيها بعد تطهيرها منهم.

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ونشرت الوزارة مشاهد مصورة للنفق الجديد عبر صفحتها بتويتر.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.