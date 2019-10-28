عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الإثنين، المسجد الأقصى، في مدينة القدس الشرقية، بحراسة شرطية إسرائيلية.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن "62 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".
وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.
وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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