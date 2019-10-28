رئيس الوزراء العراقي: التعديل الوزاري جاهز بانتظار مصادقة البرلمان

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الإثنين، جاهزية التعديل الوزاري بمجرد عقد جلسة برلمانية للتصويت عليه.

وقال الناطق الرسمي باسم المكتب سعد الحديثي، في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء لديه قائمة بتغيير بعض الوزراء سيتم تقديمها إلى البرلمان بمجرد عقده بنصاب قانوني".

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن عبد المهدي، في كلمة للشعب العراقي على خلفية التظاهرات الغاضبة، أنه سيجري الأسبوع الحالي تعديلات وزارية بعيدا عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للمرأة والشباب.

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ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة اعتيادية الإثنين يناقش فيها مطالب المتظاهرين وحزم الاصلاحات الحكومية.

وصباح الإثنين، توفي متظاهر في محافظة البصرة جنوبي البلاد متأثرا بجراح تعرض لها، ليرتفع بذلك إجمالي قتلى الاحتجاجات في البلاد إلى 75 منذ الجمعة الماضية.

وهذه التظاهرات، هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أولى قبل أسبوعين، شهدت مقتل 149 محتجا وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية، بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.