"مصارف لبنان": نحرص على تأمين رواتب الموظفين رغم الإغلاق‎

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

قال مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، الإثنين، إنهم حريصون على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، خاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية.

وذكر المجلس في بيان أصدره اليوم: "قام المصرف المركزي بتأمين السيولة اللازمة لهذا الغرض"، دون مزيد من التفاصيل بشأن موعد الصرف.

ومنذ 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تغلق المصارف اللبنانية أبوابها على وقع احتجاجات عارمة تشهدها البلاد.

لكن المجلس أشار إلى أن "أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة في مختلف المناطق.. المصارف جاهزة للإجابة على استفسارات الزبائن من خلال الاتصال بمكاتب الاستعلام".

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وزاد: الهم الأساسي للمصارف، يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحة لعملائها، وتسيير شؤونهم الحياتية.. للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين".

وشدد البيان على استمرار إغلاق المصارف غدا الثلاثاء، "في ظل استمرار التحركات الشعبية، وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد".

وقطع المتظاهرون الطرق العامة والرئيسية في عديد مدن البلاد الحيوية، فيما تحاول الأجهزة الأمنية فتح مسارب جزئية لتسهيل حركة السير.

وتستمر الاحتجاجات الشعبية في لبنان، على الرغم من إعلان الحكومة برئاسة الحريري حزمة إصلاحات عاجلة، الأسبوع الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.