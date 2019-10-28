وظائف شاغرة في جامعة الأمير مقرن

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز الأهلية، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى «أخصائي استمرارية الأعمال»؛ للعمل في المدينة المنورة.

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في إدارة الأعمل، وتكون لغته الإنجليزية جيدة جدًا، ولا يشترط الخبرة.

يشار إلى أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا .