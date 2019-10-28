بالفيديو .. عاصفة حفر الباطن تُسقط أبراج الكهرباء

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صحيفة الخليج الالكترونية
تسبّبت العاصفة المطرية التي هطلت على محافظة حفر الباطن، عصر أمس الأحد، في تساقط أبراج خطوط الضغط العالي للكهرباء، وتم تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يرصد تأثر بعض خطوط الضغط العالي للكهرباء وسقوطها على الأرض.
من جانبها، أشارت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن محافظة حفر الباطن تعرّضت والمناطق المجاورة لها إلى أمطار وعواصف شديدة، مساء أمس، وهرعت فرق الصيانة للقيام بواجبها، وسط أحوال جوية صعبة، لضمان استمرارية الخدمة، وإعادتها للمتأثرين من جرّاء تأثر بعض أبراج النقل.
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