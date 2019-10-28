الأرصاد الإماراتية .. إعصار “كيار” يتحول للدرجة الثانية

صحيفة الخليج الالكترونية

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، الحالة المدارية ” كيار ” في بحر العرب، باستمرار تحرك الإعصار المداري باتجاه غرب – شمال غرب إلى غرب بحر العرب.

ونوه المركز في تقرير له، بأنه من المحتمل أن يتحول إلى إعصار من الدرجة الثالثة ثم إلى الدرجة الثانية، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 170 – 200 كم/س خلال الـ 48 ساعة القادمة.

يشار إلى أن المركز ذكر أمس الأحد، أن الإعصار المداري وصل إلى الدرجة الرابعة، ويتحرك في وسط بحر العرب وموقعه عند خط عرض 18.4 درجة شمالاً وخط طول 64.8 درجة شرقاً بسرعة 12 كم/س، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 230 – 240 كم/س يصاحبها سحب ركامية ممطرة.

وحول التأثير المتوقع على الدولة، أكد أن البحر سيكون مضطربا في الساحل الشرقي للدولة ‪من الثلاثاء إلى الخميس‬، وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي في فترة المد العالي.