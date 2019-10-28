وزير الشؤون البلدية يطالب باقتراحات لتحسين العمل

صحيفة الخليج الالكترونية

في بادرة مميزة، طالب وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، الجميع بتقديم المقترحات والآراء حول تطوير العمل البلدي بما يخص الاشتراطات الفنية ومتطلبات افتتاح المطاعم والمدارس والأنشطة التجارية.

في التفاصيل، بث الدكتور القصبي تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قال فيها: “مقترحاتكم وآراؤكم هي من يقودنا للتطوير، وهي سبيلنا لمواصلة تحسين الإجراءات البلدية، أدعو الجميع للتواصل معنا عبر هذا الرابط: http://tr.momra.gov.sa للاطلاع على الاشتراطات الفنية، لمتطلبات افتتاح المطاعم والمدارس وغيرها من الأنشطة التجارية. مع الشكر لكريم تفاعلكم وملاحظاتكم”.

ولاقت التغريدة رواجا واسعا من قبل العديد من المهتمين والمستثمرين في السعودية، لتنهال عدد من المقترحات التطويرية والدراسات الميدانية، مؤكدين أن فتح قنوات تواصل مع المواطنين ووزارة الشؤون البلدية، تعتبر بادرة إيجابية نوعية، حين الإصغاء للمقترحات والأفكار بهدف الارتقاء بمستوى أداء الأمانات وتقديم أفضل الخدمات البلدية والحضرية.

في الوقت نفسه، وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية على واجهة موقعها الإلكتروني “بانر” كتبت عليه “شاركنا الرأي في اللوائح والاشتراطات البلدية”، ووضع 13 بندا من الاشتراطات، والتي سوف تخضع لدراسة مستفيضة بهدف التحسين والارتقاء بالخدمات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، والتي تؤكد مشاركة المواطن والتواصل الفعال.