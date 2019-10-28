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شكرا لقرائتكم خبر عن تسرب غار في جامعة القصيم.. إخلاء المبنى وإصلاح الخلل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت جامعة القصيم، اليوم الاثنين، إخلاء كلية العلوم الطبية التطبيقية بعد حادث تسرب غاز أثناء عملية صيانة في أحد المعامل.
وقال المتحدث الرسمي للجامعة في بيان صحفي: إنه “أثناء معالجة أعمال الصيانة اليوم الاثنين 1441/2/29هـ في أحد معامل كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم حدث تسرب غاز”.
وأضاف المتحدث: أنه “قد تم إخلاء المبنى على الفور، وإيقاف مصدر التسرب، ويجري حاليًا إصلاح الخلل، ولا يوجد أي أضرار ولله الحمد”.
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