شكرا لقرائتكم خبر عن تسرب غار في جامعة القصيم.. إخلاء المبنى وإصلاح الخلل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جامعة القصيم، اليوم الاثنين، إخلاء كلية العلوم الطبية التطبيقية بعد حادث تسرب غاز أثناء عملية صيانة في أحد المعامل.

وقال المتحدث الرسمي للجامعة في بيان صحفي: إنه “أثناء معالجة أعمال الصيانة اليوم الاثنين 1441/2/29هـ في أحد معامل كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم حدث تسرب غاز”.

وأضاف المتحدث: أنه “قد تم إخلاء المبنى على الفور، وإيقاف مصدر التسرب، ويجري حاليًا إصلاح الخلل، ولا يوجد أي أضرار ولله الحمد”.

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