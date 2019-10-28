نفى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري ما نشرته جريدة "الأخبار" عن اعتراف رئيس مجلس إدارة قناة "ال بي سي" بيار ضاهر و رئيس مجلس إدارة قناة" أم تي في" ميشال المر، ورئيس مجلس إدارة قناة "الجديد" تحسين خياط ، أمام الحريري بأنهم تلقوا أموالاً من السعودية والإمارات لتمويل الحراك الشعبي.
وأكد المكتب الإعلامي، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن "كل ما نشر في هذا الشأن مختلق ولا أساس له من الصحة".
وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية ذكرت في عددها اليوم أن "رئيس مجلس إدارة "أل بي سي آي"، بيار الضاهر، اعترف قبل أيام لرئيس الحكومة سعد الحريري، كيف تلقّى أموالاً من السعودية والإمارات، مع زميليه تحسين الخيّاط وميشال المرّ".
يذكر أن قنوات "ال بي سي" و" أم تي في" و"الجديد" المحلية، تعمل على تغطية الاحتجاجات الشعبية منذ 18 تشرين أول/أكتوبر الجاري بشكل كامل، وأوقفت برامجها لهذه الغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الحريري ينفي ما نشرته "الأخبار" اللبنانية بشأن اعتراف إعلاميين بتلقي أموال عربية لتمويل الحراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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