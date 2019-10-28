ندوة في أبوظبي تبحث "الإجهاد المناخي" للمحيطات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

ينظم معهد جامعة نيويورك أبوظبي، 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، محاضرة بعنوان "محيطات تعاني الإجهاد المناخي". وبحسب موقع المعهد، تعاني محيطاتنا من زيادة حمضيتها نتيجة لارتفاع تركيزات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وذلك في ذات الوقت الذي تمتص فيه محيطات العالم أيضاً أكثر من 90% من الاحتباس الحراري الناجم عن انبعاثات الكربون البشرية، مما يؤدي الى فقدان الأكسجين الضروري للحياة البحرية فيها. وبالنتيجة تتضاعف هذه الآثار مجتمعة لتعرض الأنواع البحرية والنظم الإيكولوجية لإجهاد كبير يهدد مصدراً هاماً للغذاء والدخل للمجتمعات البشرية. ومن هذا المنطلق، تناقش هذه الندوة أسباب التغييرات البيئية وتستكشف تفاعلاتها وطرق تأثيرها على النظم الإيكولوجية البحرية. ويتحدث في الندوة العالم في مركز النمذجة المناخية، جامعة نيويورك أبوظبي، زهير الأشقر.

