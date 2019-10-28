محمد آل علي.. قبطان إماراتي تعود قيادة «الدفة» بين الأمواج العاتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يكن في ظن المواطن الإماراتي محمد آل علي حين انضم إلى برنامج «أدنوك» للمنح لدراسة العلوم البحرية في عام 1995، واجتازه بنجاح، أنه قد خط بذلك لنفسه مساراً استثنائياً غيـّر حياته، وجعله بعد 24 عاماً من الجهد والعمل قبطاناً لـ «الدفة» بين الشباب الإماراتي، ليس داخل شركة أدنوك بأسطولها الضخم والمترامي، بل أيضاً في كامل القطاع البحري في الدولة.

آل علي منذ أن قرر الانضمام لبرنامج «أدنوك» لدراسة العلوم البحرية، واجه بكل ثقة وكفاءة الأمواج العاتية في أعالي البحار حتى أصبح يلعب دوراً مهماً في قطاع النقل البحري والإمداد، وبحسب قوله، فالعقود الإضافية التي قضاها في البحر حيث يكون اتخاذ القرارات السريعة أمراً حاسماً، أسهمت في صقل شخصيته وخبرته العملية، وبرز ذلك في عام 2011، حيث كان آل علي القوة الدافعة وراء أكبر عملية استحواذ في تاريخ شركة أدنوك للإمداد والخدمات، حيث أضاف 15 سفينة جديدة لأسطول الشركة، ما زاد سعة الشحن بأكثر من 50%.

واليوم يشرف القبطان آل علي، على تشغيل أسطول شركة أدنوك للإمداد والخدمات الحديث متعدد الأغراض والذي يضم 28 سفينة عابرة للبحار وأكثر من 800 بحار، بالإضافة إلى سلامة طاقمه حيث يتحمل هو وفريقه مسؤولية التشغيل اليومي للسفن فضلاً عن صيانتها وشهادات اعتمادها لضمان الامتثال لأحدث لوائح السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية.

يقول آل علي: «يشهد القطاع تنافساً كبيراً، لذلك يجب علينا أن نضمن وضع أسعار تنافسية تتماشى مع متطلبات السوق، حيث نقوم دائماً بمراجعة التكاليف التشغيلية خاصة كلفة الصيانة والوقود لتحقيق توازن جيد بين معايير جودة الخدمة وتوفير القيمة الأفضل لعملائنا».

ويشرح: «إلى جانب زيادة الكفاءة التي تولد القيمة لكل من الشركة والعميل تتخذ شركة أدنوك للإمداد والخدمات أيضاً خطوات مستمرة وإيجابية لتقليل التأثير البيئي لأنشطتها ويعد هذا أمراً متزايد الأهمية للقطاع البحري الذي يسعى إلى الحد من انبعاثات الكربون.

وأطلق آل علي وفريقه في عام 2012، مشروعاً طموحاً أطلق عليه اسم «الدفة» لتحسين كفاءة استخدام الطاقة عبر أسطول السفن العابرة للبحار ومدته 5 سنوات من خلال الاستثمار في ترقيات السفن واستغلال التحول الرقمي لتحسين تخطيط المسارات واستهلاك الوقود وتحسين سرعة المحرك؛ إذ تم تخفيض انبعاثات الوقود والكربون بنسبة 23 %، ما أسهم في تقليل الانبعاثات بمعدل مليار طن من الكربون حتى الآن.

حول بداياته، يؤكد آل علي: «الانضمام إلى برنامج أدنوك للمنح لدراسة العلوم البحرية في عام 1995 وهو العام الذي بدأت فيه وكانت تجربة جديدة ومثيرة ولكن شكك الكثيرون في قدرتنا على تحمل صعوبات العمل في البحر، وكنت على يقين أننا نستطيع إثبات أنفسنا وسنكون قادرين على استعادة صلتنا بتراثنا البحري العظيم ونجاحنا في نهاية الأمر في قيادة هذا القطاع الحيوي».

الآن بعد 24 عاماً من الخبرة في قطاع النقل البحري والإمداد، يقف القبطان محمد آل علي شاهداً على توسع وتحول الصناعة البحرية في الإمارات بشكل مباشر كونه يلعب دوراً مهماً في مستقبل هذا القطاع الحيوي باعتباره المسؤول عن تطوير الأسطول البحري في شركة أدنوك للإمداد والخدمات.

ويروي آل علي أنه يقوم بدراسة خيارات زيادة الأسطول مستقبلاً عن طريق شراء السفن وتأجيرها بعناية؛ حيث لا يقتصر الأمر فقط على تزايد عدد الشحنات التي تقوم الشركة بنقلها إلى الأسواق الناشئة ولكن لدعم طموحات أدنوك الرامية إلى زيادة السعة الإنتاجية للنفط بشكل كبير كجزء من استراتيجيتها للنمو الذكية في السنوات الخمس المقبلة حيث تعمل شركة أدنوك للإمداد والخدمات بصفتها الذراع البحرية لمجموعة أدنوك كرابط أساسي في سلسلة التوريد اللوجستية، حيث تقوم بشحن النفط والغاز ومنتجات أدنوك إلى العملاء حول العالم.

ويعد محمد آل علي أحد أبرز قادة الشركة ممن لديهم سجل خدمة طويل وحافل وقد مكنته سنوات خدمته العديدة من التأثير بشكل كبير على القطاع البحري في الإمارات، ويقول: «نحن أبناء زايد محظوظون لأن لدينا قيادة رشيدة داعمة وذات رؤية ثاقبة.. أشعر بالامتنان للعديد من الزملاء الذين ساعدوني خلال سنوات عملي في البحر، كانت رحلة شاقة في كثير من الأحيان ولكنها مجزية وإلزامية إذا كنت تريد أن تتفوق في هذا القطاع».