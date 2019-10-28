سلطان القاسمي يدشن المبنى الرئيسي لمدينة الشارقة للإعلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة المبنى الرئيسي لمدينة الشارقة للإعلام «شمس» والذي يقع في طوي المسند بمدينة الشارقة.

وبعد إزاحة الستار عن اللوحة الجدارية، تجول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والحضور، في أروقة المبنى الجديد، واستمع سموه لشرح حول الخدمات التي توفرها مدينة الشارقة للإعلام «شمس» التي تشمل قطاعات عدة وهي: شركات إعلامية، ورصد إعلامي، ومحتوى رقمي، وبث إذاعي وتلفزيوني، وتصوير، وإنتاج سينمائي، وتجارة إلكترونية، وأنشطة الفنون، بالإضافة إلى مركز الأعمال الذي يضم مكاتب تخدم الشركات المسجلة في «شمس».

وبارك الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام افتتاح المدينة، متمنياً أن تخدم الفئة الإعلامية من المستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية الإعلامية.

وأضاف: هذه المدينة متطورة ومتكاملة لخدمة التجارة الإعلامية، وتحتضن العديد من المرافق الحديثة مثل الأماكن السكنية واحتياجات المؤسسات الإعلامية كافة، ونتمنى أن تلبي تطلعات المستثمرين في القطاع.

ومن جهته، قال الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس» إن تدشين هذا المبنى يأتي بالتزامن مع احتفالات شارقتنا الباسمة بلقب «العاصمة العالمية للكتاب» لعام 2019، اللقب الثقافي الأرفع عالمياً، الذي توجت به الإمارة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، تأكيداً لدور الإمارة في تعزيز أهمية الكتاب، وإبراز دوره في جميع المجالات والقطاعات، من العلوم والفنون إلى المعارف والإعلام.

وتوجه رئيس مدينة الشارقة للإعلام بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توجيهاته الثمينة ورعايته للإعلام والإعلاميين وللثقافة والمثقفين وللمبدعين في المجالات كافة، كما شكر جميع الشركاء الاستراتيجيين على ثقتهم، مبيناً أن «شمس» ستعمل مع هؤلاء الشركاء على جعل الشارقة منارة الإبداع والابتكار التي يلتقي بها ويعمل من خلالها رواد الصناعات الإبداعية والإعلامية في المنطقة والعالم.

وأضاف المدفع: نحن كهيئة منطقة حرة نعمل على احتضان واستقطاب المواهب المبدعة في المجالات الإعلامية من خلال مبادرات تخصصية لخدمة قطاع الإعلام والسينما والألعاب الإلكترونية، واستقطاب المبدعين في المجالات الإعلامية المتنوعة، خدمة للمبدعين والاقتصاد التخصصي في الإعلام الإبداع ومساهمة ولو بسيطة في اقتصاد الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام، ونتمنى أن تكون مدينة الشارقة للإعلام هي المنصة الحاضنة لهذه المواهب وإيصالها للعالمية.

وقال شهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام: المبنى مخصص للإدارة وإصدار الرخص التجارية عبر المنطقة الحرة، كما يوفر الخدمات الأساسية والذكية من خلال المواقع الإلكترونية، لتسهيل عمل الشركات الإعلامية، وكذلك نقوم بالإعداد للمباني التالية التي ستقوم مدينة الشارقة للإعلام بتأسيسها خلال 10 سنوات، ونعمل قليلاً على توفير الخدمات الذكية التي تسهل ممارسة الشركات لأعمالها عبر منصة إلكترونية ذكية نوفر من خلالها كافة الخدمات لمختلف الشركات.