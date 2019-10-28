كوريا الجنوبية تعتزم تسيير السفن الحكومية بالطاقة النظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم وزارة المحيطات والمصائد الكورية الجنوبية تنفيذ خطة لاستبدال 140 سفينة تابعة للدولة بسفن تعمل بالطاقة النظيفة بحلول 2030 بما يتفق مع المعايير البيئية الصارمة التي تم إقرارها مؤخراً على المستوى الدولي.

وقالت الوزارة في بيان إن «المشروع سيساعد كوريا الجنوبية في خفض كميات الغبار والغازات المسببة للاحتباس الحراري وملوثات الهواء ويسهم في تطوير تقنيات جديدة في مجال صناعة السفن صديقة البيئة».

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للقانون الجديد الصادر في كوريا الجنوبية والمنتظر دخوله حيز التطبيق في العام المقبل ويلزم المؤسسات العامة بتسيير كل سفنها بمصادر الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي المسال بحلول 2030.

يأتي ذلك في الوقت الذي أمرت فيه المنظمة الدولية للنقل البحري السفن العاملة على طرق الملاحة الدولية بتقليل كميات الكبريت في الوقود المستخدم في هذه السفن اعتباراً من العام المقبل. وبحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة فإن أكاسيد الكبريت تسبب أضراراً صحية عديدة بالنسبة للإنسان.

ومن المنتظر أن تعمل السفن التي تزيد حمولتها على 200 طن بالغاز الطبيعي المسال، في حين ستعمل السفن الأقل حمولة بمحركات كهربائية أو محركات هجين.

وأشارت وزارة المحيطات والمصائد الكورية الجنوبية إلى أن عملية الإحلال ستتم وفقاً للعمر الافتراضي للسفن العاملة، مضيفة أنه لن يتم استبدال السفن التي يتجاوز عمرها الافتراضي عام 2030، وإنما سيتم تركيب مرشحات إضافية لها لتقليل انبعاثاتها الملوثة لحين انتهاء عمرها الافتراضي.