صينية عمرها 67 عاماً تتحدى قانون الإنجاب وتلد ثالث أطفالها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجبت إمرأة صينية تبلغ من العمر 67 عاماً طفلة سليمة صحياً، وفق ما أعلن المستشفى الذي شهد حالة الواقعة، رغم أن عملية الولادة تعني تحدي الزوجين لقانون الطفل الواحد المعمول به في الصين، عبر الإنجاب لثالث مرة.

وقد أنجبت المرأة، وتدعى تيان، طفلة بصحة جيدة بعملية قيصرية الجمعة، وفق ما قال مستشفى مدينة زاوزوانج للأمومة ورعاية الأطفال، وقال زوج تيان البالغ من العمر 68 عاماً لموقع الأخبار الصيني «جوانتشا.سي إن» إن «الطفلة هبة من السماء».

وذكرت «جلوبال تايمز» أن الطفلة سميت «تيانشي» أي «هدية من السماء»، بينما قالت صحيفة «جينان تايمز» إن تيان لديها ابنان من بينهما واحد ولد في عام 1977، قبل عامين من فرض الصين سياسة الطفل الواحد للسيطرة على عدد سكانها المتزايد.

وقد أثارت التقارير عن هذه الولادة انتقادات على منصة «ويبو» المماثلة لـ «تويتر» في الصين، وكتب أحد المستخدمين «الوالدان أنانيان جداً، في هذه السن المتقدمة ليس لديهما القدرة على رعاية طفل وسيكون الضغط على الشقيقين الأكبر سناً».

وتساءل آخرون عما إذا كانت تيان وزوجها سيعاقبان بسبب مخالفتهما قانون الإنجاب الذي عدلته الصين في عام 2016 وأصبح بموجبه يسمح بإنجاب طفلين لكل زوج.