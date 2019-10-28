كمبوديا تستنفر للبحث عن سائحة بريطانية مفقودة في جزيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت كمبوديا قوات من الشرطة والجيش وغواصين للبحث عن سائحة بريطانية مفقودة منذ أربعة أيام في جزيرة تعد وجهة سياحية مشهورة.

ويمشط حوالي 200 من عناصر الجيش والبحرية والشرطة جزيرة كوه رونج في جنوب كمبوديا في محاولة للعثور على إميليا بامبريدج التي شوهدت لآخر مرة في حفل على الشاطئ حوالي الساعة الثالثة من صباح 24 أكتوبر تشرين الأول.

وقال خيانج فيران المتحدث باسم إدارة بريه سيهانوك إنّ «الغواصين يبحثون في البحر المحيط بكوه رونج فيما يبحث آخرون في الغابة»، وأكّد «لم نعثر على المرأة البريطانية المفقودة بعد».

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن الشابة البالغة 21 عاماً كانت برفقة سائحين آخرين، لكنها لم تغادر نزلها معهم ما أثار القلق، وتضاعف الغموض بعد أن أعلنت السلطات أنّها عثرت على حقيبتها وهاتفها حيث شوهدت آخر مرة في متنزه ليلي.

وأضاف فيران أن عائلة بامبريدج وصلت إلى كمبوديا مساء الأحد وتوجهت إلى سيهانوكفيل أقرب مدينة لجزيرة كوه رونج.

وتعد كمبوديا وجهة سياحية مشهورة في جنوب شرقي آسيا.

ورغم أنها آمنة بشكل واسع إلا أنها شهدت سابقاً بعض الحوادث ضد الأجانب.

والأسبوع الفائت، دانت محكمة كمبودية ثلاثة رجال باغتصاب سائحة فرنسية في مدينة كامبوت الساحلية بعد أن أوصلوها بسيارتهم.

وفي عام 2013، عثر على جثة سائحة فرنسية تبلغ 25 عاماً طافية على مياه نهر في كامبوت وقد تم تشويهها. واتهم رجل بلجيكي باغتصاب وقتل المرأة الفرنسية لكنه أطلق سراحه لاحقاً لعدم كفاية الأدلة.