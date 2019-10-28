5000 سائح يزورون سوق الجبيل خلال 9 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سوق الجبيل نحو 5000 سائح ضمن الوفود السياحية التي قامت بزيارة دولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك في إطار تعاون السوق مع هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة، وباعتبار سوق الجبيل وجهة سياحية جاذبة للزوار من داخل الدولة وخارجها.

ونجح السوق الذي يتميز بتصميمه المستوحى من التراث المعماري لإمارة الشارقة، والذي يشكل لوحة بانورامية متجانسة تنسجم مع عراقة الإمارة وهويتها العربية والإسلامية، في جذب السياح والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم.

واستقبل سوق الجبيل مؤخراً وفداً إعلامياً من دول شرق أوروبا والبلطيق (إستونيا ولاتفيا ولتوانيا)، كما استقبل قبل ذلك بعدة أيام مجموعة من منتسبي ومنتسبات «مراكز أطفال الشارقة» و«سجايا فتيات الشارقة»، التابعين لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن جولة سياحية نظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.

وخلال الأشهر التسعة الماضية، جذب السوق الذي يعد أيقونة معمارية بارزة ووجهة تسويقية رئيسية في إمارة الشارقة، وفوداً سياحية من مختلف قارات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وشمال ووسط أوروبا، وشرق آسيا، والعديد من المناطق الأخرى.

ويتمتع سوق الجبيل بموقع استراتيجي، وإطلالة خلاّبة على البحر، إلى جانب ما يضمه من مرافق وتسهيلات توفر بيئة رحبة ومريحة، وهو ما شكل عنصر جذب للسياح والزوار القادمين إلى إمارة الشارقة ودولة الإمارات، والذين استمتعوا بمتابعة مزادات الأسماك التي يتم تنظيمها يومياً في السوق، كما اكتشفوا متعة تسوق وشراء المنتجات الطازجة المحلية والمستوردة من دول عديدة، ضمن أجواء نظيفة ومنظمة وصحية.