شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مركزاً ذكياً مطلع العام المقبل في شرطة دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي أن عدد المراكز الذكية سيصل إلى 18 مركزاً مطلع العام المقبل، منها مركز ذكي متنقل يستخدم في الأحداث الهامة والفعاليات الكبرى، فيما بلغ عدد معاملات دفع المخالفات المرورية عبر جميع قنوات شرطة دبي الذكية 90 ألفاً و604 مخالفات خلال الشهور التسعة الماضية، وبلغ عدد البلاغات التي تم استلامها عبر خدمة «كلنا شرطة» 11 ألفاً و458 بلاغاً، فيما استقبلت خدمة «عين الشرطة» خلال الشهور التسعة الماضية 11 ألفاً و221 بلاغاً.
وقال إن استراتيجية شرطة دبي للذكاء الاصطناعي تهدف إلى الاعتماد على أساليب الذكاء الاصطناعي في كل المجالات الشرطية، وتطوير جميع الأنظمة لتقوم بالتنبؤ بالاحتياجات الخاصة بالمتعاملين، إلى جانب الاستخدام المتوازن بين أدوات الذكاء الاصطناعي والكوادر البشرية.
وأوضح أن إدارة الذكاء الاصطناعي تسعى للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وتوفير الخدمات الذكية بأسهل وأسرع طريقة ممكنة عبر تطبيقاتها في إطار إسعاد الناس والتيسير عليهم وأن الخدمات متوفرة مباشرة على تطبيقات شرطة دبي عبر الهواتف الذكية، إضافة إلى الساعة الذكية، ليستفيد منها المتعاملون بمختلف فئاتهم.
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