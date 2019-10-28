موقع «كلمات».. كتب عربية تطوف العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تتنوع الكتب التي يتضمنها المتجر الإلكتروني الجديد ل «مجموعة كلمات»، المتخصصة في نشر الأعمال الأدبية باللغة العربية، من كتب تعليمية وترفيهية للأطفال، وروايات، وكتب الأدب والشعر وكتب اليافعين بالإضافة إلى الكتب الصوتية، التي تركز جميعها على تقديم محتوى يُسهم في ترسيخ القيم الإنسانية وقيم الانتماء إلى العائلة، وعلاقات الصداقة، ومعاني البساطة، والسعادة، والولاء والانتماء للوطن، عبر نصوص مبتكرة ورسوم نابضة بالحياة.

يتضمن المتجر جميع الكتب التي تم إصدارها من دور النشر التابعة ل «مجموعة كلمات» منذ انطلاقها. وتهدف هذه الخطوة إلى توظيف التطور التكنولوجي في خدمة المعرفة والمحتوى العربي، والوصول إلى القارئ العربي في كل مكان.

ويأتي المتجر في إطار رؤية المجموعة الساعية إلى تأسيس جيل من القراء والمبدعين، وتعزيز حضور الكتاب العربي الموجه للأطفال واليافعين في كافة أنحاء العالم. ويوفر فرصة للمهتمين بإثراء المحتوى المقدم لأبنائهم بالحصول على كتب قيمة وذات معايير أدبية وفنية متقدمة، والتي حاز العديد منها جوائز محلية وإقليمية وعالمية وحظيت بإشادات نقاد ومتخصصين بأدب الطفل والرواية.

وبمناسبة الإطلاق يمنح المتجر الإلكتروني خصماً 20% على كافة عمليات البيع في جميع أقسامه، وخصماً خاصاً يصل إلى 30% على قسم الأعمال الأدبية. ويوفر المتجر خدمة التوصيل لكافة أنحاء العالم مقابل رسوم يتم تحديدها حسب الدولة المراد التوصيل إليها، في حين يتم التوصيل مجاناً داخل الإمارات.

وبدأت رحلة «مجموعة كلمات» في عام 2007 ب «كلمات»، كدارِ نشرٍ لكتب الأطفال، ثم توسعت لتندرج تحتها شركات معنيّة بقطاعات نشرٍ أخرى، و لتضم إلى جانب «كلمات»، المختصة بكتب الأطفال، عدّة شركات ودور نشرٍ مختلفة، مثل «حروف»، التي تهدف إلى دعم التعليم باللغة العربية بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة، وتسعى من خلال ذلك إلى تحسين مستوى اللغة العربية بين الأطفال، و«روايات»، التي تُعنى بنشر الأعمال الأدبية - العربية والمترجمة، ومن ثم «كومكس» المتخصصة بنشر قصص وروايات مصورة ومانغا وغيرها باللغة العربية؛ بالإضافة إلى «كلمات كوارتو»، التي تأسست بشراكة استراتيجية بين مجموعة كلمات ومجموعة كوارتو العالمية، وتقوم بنشر وتوزيع مختلف إصدارات شركات النشر التابعة ل«كوارتو» باللغة العربية.

وفي هذا الإطار، تمكنت «مجموعة كلمات» منذ تأسيسها من توزيع كتبها في 16 دولة، وللمجموعة ما يزيد على 400 إصدار فاز العديد منها بجوائز عربية ودولية. ومنذ انطلاقها، عملت المجموعة مع أكثر من 120 كاتبًا من أشهر الكتاب في العالم العربي والعالم، وتُرجم أكثر من 50 كتاباً من إصداراتها، من اللغة العربية إلى لغات أخرى.