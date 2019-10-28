السعودية تثمن الجهود الأميركية في القضاء على البغدادي









اسماء السيد - الرياض: ثمّنت السعودية الإثنين جهود الولايات المتحدة في القضاء على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وملاحقة أعضاء تنظيمه، معتبرة أنّ الجماعة المتطرّفة عملت على "تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين" حول العالم.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في بيان إنّ الرياض تابعت إعلان نجاح جهود ملاحقة البغدادي والقضاء عليه، مؤكدة أنها تثمّن "ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم"، كما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأكّد البيان أن التنظيم ارتكب "فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة".

كما وشددت الرياض على استمرار "جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الأحد مقتل البغدادي في عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا.