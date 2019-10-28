وفد من البرلمان الأوروبى يلتقى برئيس الوزراء الهندى قبيل زيارة لإقليم كشمير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد من أعضاء البرلمان الأوروبى، اليوم الإثنين، برئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى قبيل زيارة مخططة إلى إقليم كشمير المضطرب المتنازع عليه بين الهند وباكستان.
ونقلت شبكة إيه بى سى الأمريكية، عن مسئول بالوفد، قوله" إن الزيارة غير رسمية ويقوم بها عدد من الأعضاء بصفتهم الشخصية"، فيما أوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الزيارة ستعطى الوفد نظرة واضحة على التطور وأولويات الحكم بالمنطقة.
وأشارت الشبكة، إلى أن الزيارة المقررة إلى الجانب الهندى من إقليم كشمير تأتى بعد ثلاثة شهور من القرار الهندى بإلغاء الوضع الخاص للإقليم.
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